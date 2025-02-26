Афера с домофоном. Москвичка отдала мошенникам 2,8 млн рублей
Мошенники выманили у москвички 2,8 млн рублей под видом замены ключа от домофона
Жительница Москвы стала жертвой домофонных мошенников, потеряв более 2,8 миллиона рублей при попытке заменить ключ. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.
«В пятницу, 21 февраля, москвичке позвонил неизвестный, представился сотрудником по замене домофонных ключей и попросил продиктовать код из смс, чтобы создать заявку на замену ключа», — сказал собеседник агентства.
Злоумышленник получил доступ к аккаунту москвички на «Госуслугах». После этого ей позвонил сообщник афериста, который представился сотрудником Росфинмониторинга и сообщил, что мошенники якобы украли ее электронную подпись и хотят украсть ее накопления.
Третий сообщник уже представился сотрудником ФСБ и попросил помощи в поимке аферистов. Доверчивая москвичка лишилась денег, передав их курьерам в течение двух дней.
В настоящее время правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее столичный школьник вскрыл родительские сейфы и передал аферистам 200 миллионов рублей.