Афера с домофоном. Москвичка отдала мошенникам 2,8 млн рублей

Мошенники выманили у москвички 2,8 млн рублей под видом замены ключа от домофона

Жительница Москвы стала жертвой домофонных мошенников, потеряв более 2,8 миллиона рублей при попытке заменить ключ. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«В пятницу, 21 февраля, москвичке позвонил неизвестный, представился сотрудником по замене домофонных ключей и попросил продиктовать код из смс, чтобы создать заявку на замену ключа», — сказал собеседник агентства.

Злоумышленник получил доступ к аккаунту москвички на «Госуслугах». После этого ей позвонил сообщник афериста, который представился сотрудником Росфинмониторинга и сообщил, что мошенники якобы украли ее электронную подпись и хотят украсть ее накопления.

Третий сообщник уже представился сотрудником ФСБ и попросил помощи в поимке аферистов. Доверчивая москвичка лишилась денег, передав их курьерам в течение двух дней.

В настоящее время правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее столичный школьник вскрыл родительские сейфы и передал аферистам 200 миллионов рублей.