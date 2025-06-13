Аэропорт Саратова возобновил работу

В аэропортах Саратова и Тамбова сняли ограничения на прием и выпуск рейсов. Об этом в своем Telegram-канале заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Воздушные гавани перестали принимать и выпускать самолеты примерно в 05:10.

Аэропорт в Тамбове возобновил работу в 05:40, а в Саратове — в 08:40.

По данным Минобороны, в регионах ночью сбили более 120 дронов. Большую часть уничтожили над Крымом — там нейтрализовали 70 БПЛА. Также беспилотники ликвидировали в Орловской, Курской, Саратовской, Брянской, Воронежской, Белгородской областях и над Черным морем.