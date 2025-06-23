Росавиация запретила полеты над Израилем, Иорданией, Ираком, Ираном и Катаром

Из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке Росавиация обновила указания для российских авиаперевозчиков. Самолетам запретили входить в воздушное пространство пяти стран.

«Документ предписывает не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана; <…> в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара», — подчеркнули в пресс-службе агентства.

В Росавиации уточнили, что ограничения будут действовать до особого распоряжения. Предварительно, до 02:59 26 июня по московскому времени. Решение приняли для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 23 июня Иран выпустил ракеты по американской базе Аль-Удейд в Катаре, заявив о минимум трех прямых попаданиях. До этого арабская страна заявила о закрытии воздушного пространства, такие же меры приняли в ОАЭ.