Аэропорты Грозного и Владикавказа временно перестали принимать самолеты

Аэропорты Грозного и Владикавказа временно перестали принимать и выпускать самолеты в связи с введенными ограничениями. Об этом в своем Telegram-канале заявил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул он.

Работу воздушных гаваней приостановили примерно в 10:48.

До этого рейсы перестали принимать и выпускать аэропорты Краснодара, Калуги и Сочи. Позже ограничения сняли. Из-за введенных мер безопасности на запасные аэродромы ушли 10 самолетов, направлявшихся в Сочи.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — добавил Кореняко.

Ранее работу приостанавливали аэропорты Геленджика, Краснодара и Сочи. Рейсы не принимались на фоне налета БПЛА на российские регионы.

UPD: Примерно в 11:01 ограничения также ввели в аэропорту Магаса, рассказал Кореняко.