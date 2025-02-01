Временные ограничения ввели в аэропорту Ульяновска

В аэропорту Ульяновска ранним утром 1 февраля ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) сегодня утром ввели временные ограничения на прием и выпуск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — написал он.
Кореняко отметил, что воздушная гавань временно не отправляет и не принимает авиарейсы.
«Службы аэропорта, авиадиспетчеры и экипажи судов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — добавил представитель ведомства.