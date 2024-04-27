Аэропорт Внуково опроверг сообщения об эвакуации из-за угрозы взрыва | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 11:35 Аэропорт Внуково опроверг сообщения об эвакуации из-за угрозы взрыва РИА «Новости»

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Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме, информация об эвакуации из-за угрозы взрыва не соответствует действительности. Об этом 360.ru заявили в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее источник 360.ru сообщил о звонке неизвестного на городской телефон телефон авиакомпании «Якутия». Человек заявил, что в грузовом комплексе аэропорта Внуково якобы заложена бомба.

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После этого, по информации собеседника 360.ru, один из этажей грузового комплекса эвакуировали.