Аэропорт Внуково опроверг сообщения об эвакуации из-за угрозы взрыва | 360°

27 апреля 2024, 11:35
Аэропорт Внуково опроверг сообщения об эвакуации из-за угрозы взрыва
Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме, информация об эвакуации из-за угрозы взрыва не соответствует действительности. Об этом 360.ru заявили в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее источник 360.ru сообщил о звонке неизвестного на городской телефон телефон авиакомпании «Якутия». Человек заявил, что в грузовом комплексе аэропорта Внуково якобы заложена бомба.
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После этого, по информации собеседника 360.ru, один из этажей грузового комплекса эвакуировали.
Аэропорт Внуково
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