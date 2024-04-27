Эвакуацию провели из грузового комплекса аэропорта Внуково после звонка о бомбе | 360°

27 апреля 2024, 11:37
Эвакуацию провели из грузового комплекса аэропорта Внуково после звонка о бомбе
Источник 360.ru: неизвестный сообщил о якобы бомбе в грузовом комплексе Внуково
Звонок о якобы заложенной бомбе в грузовом комплексе аэропорта Внуково поступил от неизвестного на городской телефон авиакомпании «Якутия». Подробности происшествия 27 апреля сообщил источник 360.ru.
«Информацию о звонке неизвестного передал сотрудник авиакомпании „Якутия“. Речь идет о грузовом комплексе», — уточнил он.
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Ранее появились данные об эвакуации одного из этажей аэропорта Внуково. Представители воздушной гавани заявили, что эти данные не являются достоверными.
«Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме», — подчеркнули в пресс-службе.
Аэропорт Внуково
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