Эвакуацию провели из грузового комплекса аэропорта Внуково после звонка о бомбе | 360°

Эксклюзив 27 апреля 2024, 11:37 Эвакуацию провели из грузового комплекса аэропорта Внуково после звонка о бомбе Источник 360.ru: неизвестный сообщил о якобы бомбе в грузовом комплексе Внуково РИА «Новости»

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Звонок о якобы заложенной бомбе в грузовом комплексе аэропорта Внуково поступил от неизвестного на городской телефон авиакомпании «Якутия». Подробности происшествия 27 апреля сообщил источник 360.ru.

«Информацию о звонке неизвестного передал сотрудник авиакомпании „Якутия“. Речь идет о грузовом комплексе», — уточнил он.

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Ранее появились данные об эвакуации одного из этажей аэропорта Внуково. Представители воздушной гавани заявили, что эти данные не являются достоверными.

«Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме», — подчеркнули в пресс-службе.