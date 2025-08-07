Аэропорт в Волгограде заработал в штатном режиме

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отметил он.

Официальный представитель Росавиации добавил, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов. По его словам, в период их действия на запасной аэродром отправился один лайнер, выполнявший рейс в Волгоград.

Ограничения на полеты вводили в воздушной гавани в 1:23, они продлились менее шести часов.

Ранее на фоне сообщений об атаках БПЛА временно приостанавливали работу петербургского аэропорта Пулково. Всего из-за ограничений на полеты задержали 35 рейсов, еще пять отменили.

Также прием и выпуск самолетов приостанавливали в Волгограде, Тамбове и Сочи. В результате пришлось скорректировать расписание полетов. В сочинском аэропорту из-за атаки БПЛА также возникли временные проблемы с поставкой топлива для лайнеров.