Аэропорт Сочи объявил о проблемах с регистрацией из-за сбоя системы «Астра»

Из-за глобального сбоя в системе «Астра» разработчика «Сирена-Тревел» в аэропорту Сочи возникли проблемы с регистрацией пассажиров и багажа. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Пока что пассажиров регистрируют на рейсы в ручном режиме. Возможны изменения в расписании.

С аналогичной проблемой столкнулись авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа».

Специалисты Минтранса, Росавиации и Ростеха создали оперативный штаб, чтобы минимизировать последствия возникших трудностей.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в комментарии 360.ru призвал пассажиров, столкнувшихся с задержками, оставаться на связи с перевозчиками или агентами, через которых покупался билет. Он добавил, что им предложат альтернативные варианты.