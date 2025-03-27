Аэропорт Нового Уренгоя открылся после ЧП самолетом Ан-12

В аэропорту Нового Уренгоя возобновили прием и отправку самолетов после происшествия с Ан-12. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Новый Уренгой на Ямале открылся на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сегодня в 06:00 по московскому времени», — написал он.

Воздушную гавань закрывали из-за эвакуации грузового самолета Ан-12, который совершил грубую посадку. Борт выполнял рейс из аэропорта Сабетта (ЯНАО). Внутри находились восемь человек, все выжили.

Во время закрытия аэропорта на запасные аэродромы в Надым и Салехард приземлились два самолета. Еще один летел в Новый Уренгой из Уфы, но был вынужден вернуться в столицу Башкортостана.

Грубую посадку Ан-12 сняли на видео. Кадры оказались в распоряжении 360.ru. На них видно, что у воздушного судна было повреждено шасси, поэтому самолет завалился в сторону правого крыла.