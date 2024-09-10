Аэропорт Казани вернулся к штатному режиму работы

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Казани. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что воздушная гавань работает в штатном режиме с девяти часов утра. За время, пока аэропорт приостанавливал работу, два самолета ушли на запасные аэродромы — в Нижнекамск и Самару.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — подчеркнул пресс-секретарь.

Кроме этого, ночью вводили временные ограничения в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Сейчас воздушные гавани тоже работают в штатном режиме.