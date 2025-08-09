«Аэрофлоту» пришлось менять расписание из-за ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика

«Аэрофлот» отменяет и переносит рейсы из-за ограничений в Сочи и Геленджике

«Аэрофлот» отменяет и переносит рейсы из-за временных ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«В связи с временными ограничениями, вводимыми 8 и 9 августа на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах Сочи и Геленджика, Аэрофлот осуществляет вынужденные корректировки расписания, в том числе путем отмены отдельных рейсов», — отметил перевозчик.

Пассажирам предложат возврат или перебронирование билетов по необходимости. Пассажиров также призвали следить за изменениями в онлайн-табло аэропортов вылета.

Контакт-центр «Аэрофлота» работает в усиленном режиме, добавили в пресс-службе. Сотрудники авиакомпании оперативно помогают пассажирам на местах.

Во время ожидания рейса пассажирам предоставляется сервис в рамках Федеральных авиационных правил России.

Ранее система ПВО сбила третий беспилотник с начала дня, летевший на Москву. В аэропорту Домодедово ввели ограничения. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.