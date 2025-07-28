«Аэрофлот» рассказал, каким рейсам отдали приоритет после сбоя 28 июля

Приоритет в расписании «Аэрофлота» в условиях сбоя отдали рейсам на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за рубеж, в том числе на широкофюзеляжных самолетах. Об этом заявили представители перевозчика вечером 28 июля.

«Для нормализации ситуации с авиарейсами компании „Аэрофлот“ принимаются дополнительные меры», — заверили в пресс-службе.

По последним данным, за сегодняшний день компания отменила 54 парных рейса (туда-обратно). Остальные 206 рейсов из запланированных на сегодня 260 готовятся к выполнению.

«В случае новых вынужденных отмен будет сокращаться число полетов на многочастотных маршрутах, где работают альтернативные перевозчики. Минтранс ведет работу с ними по корректному подходу к ценам на билеты», — заверили в «Аэрофлоте».

Сейчас работа касс и процедур по переоформлению билетов настроена в первую очередь в интересах пассажиров с детьми, маломобильных пассажиров и участников СВО.

Также компания организовала дополнительное информирование и работу с пассажирами трансферных рейсов.

В Генпрокуратуре России ранее подтвердили данные о том, что причиной масштабного сбоя у «Аэрофлота» стала хакерская атака.