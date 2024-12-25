«Аэрофлот» предложил помощь авиакомпании AZAL после крушения самолета

Компания «Аэрофлот» предложила коллегам из Azerbaijan Airlines помощь в перевозке родственников погибших и пострадавших пассажиров упавшего в Казахстане лайнера. Об этом заявила пресс-служба российского перевозчика.

«Скорбим вместе с родными и близкими безвременно ушедших пассажиров и членов экипажа, направляем слова поддержки пострадавшим», — добавили в «Аэрофлоте».

Утром в среду самолет Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение возле города Актау на западе Казахстана. В Росавиации допустили, что это произошло после столкновения самолета о стражей птиц.

На борту в момент катастрофы находились 69 человек, более 30 из них выжили.

В больницах Актау находятся десять граждан России. В Сети опубликовали список россиян, которые были в упавшем воздушном судне.