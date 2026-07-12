«Аэрофлот» отменил или перенес часть московских рейсов из-за погоды

Часть рейсов «Аэрофлота», которые вылетают из московских аэропортов, перенесли или отменили из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Причиной стал грозовой фронт, накрывший часть Московского региона.

Некоторые рейсы, прибывающие в Шереметьево, направили на запасные аэродромы. После улучшения погоды и дозаправки самолеты направят в пункт назначения. Транзитных пассажиров бесплатно переоформят на ближайшие стыковочные рейсы.

Компания попросила перед выездом в аэропорт проверять статус своего рейса. Если вылет отменили, приезжать в воздушную гавань не нужно.

Информация есть на сайте Аэрофлота на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием». Здесь же разместили инструкцию о порядке переоформления и возврата билетов.

Ранее певица Анна Семенович на сутки застряла в аэропорту Иркутска из-за нелетной погоды. Она опоздала на запланированный концерт в Северобайкальске.