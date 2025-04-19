«Аэрофлот» опроверг сообщения о выкатившемся за пределы ВПП самолете в Кемерове

Пассажирский лайнер «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Кемерово, во время посадки пересек торцевую разметку ВПП, но не выкатился за ее пределы. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Она опровергла информацию о выкате борта за взлетно-посадочную полосу и отметила, что самолет после ЧП самостоятельно зарулил на место стоянки.

«По требованию КВС сделан контрольный замер коэффициента сцепления на ВПП, который не соответствовал заявленному службами аэропорта для принятия решения о посадке (0,22 при нормативе 0,34)», — добавили в «Аэрофлоте».

Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры написала, что на борту лайнера находились 177 пассажиров.

«Воздушное судно временно отстранено от полетов, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются», — подчеркнули в ведомстве.

Предварительно, обратный рейс в Москву задерживается до 22:00.

Ранее аварийная посадка самолета произошла в аэропорту Внуково. В воздушной гавани экстренно приземлился летевший из Петербурга Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия».