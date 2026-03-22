Лайнер рейса Москва — Баку во время полета столкнулся с птицей, пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

Она назвала фейковыми данные о том, что самолет якобы совершил аварийную посадку из-за проблем с двигателем. Борт приземлился в штатном режиме в 12:09 по московскому времени. Оба двигателя находились в рабочем состоянии.

«Для соблюдения максимально допустимого посадочного веса самолет вырабатывал топливо находясь в зоне ожидания», — добавили в пресс-службе перевозчика.

На место стоянки лайнер зарулил самостоятельно.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение в Коломне. В результате погибли два человека. По факту ЧП возбудили уголовное дело, Росавиация признала случившееся авиакатастрофой.