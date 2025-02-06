Аэродром Мячково предлагал полетать вокруг Москвы на Р-2002 Sierra

Аэродром Мячково за плату предоставлял возможность совершить полеты по различным маршрутам на легкомоторнике Р-2002 Sierra, который 6 февраля разбился в Раменском районе. Об этом сообщил сайт воздушной гавани.

Всего аэродром опубликовал восемь маршрутов. Заказчик мог с высоты полета посмотреть на «живописный вид берегов Москвы-реки» и пролететь по МКАД без пробок.

«Возможны маршруты по желанию заказчика! Стоимость — 300 рублей за минуту», — отметили на сайте.

Самолет Р-2002 Sierra рухнул неподалеку от аэродрома Мячково. На борту воздушного судна находились два человека, они оба погибли. По информации 360.ru, жертвами ЧП стали командир самолета Артем И. и инструктор Виталий К. Борт направлялся из Мячкова в Воскресенск.

В летной школе ART уточнили, что у управляющего воздушным судном инструктора был налет две тысячи часов. Мужчина был майором запаса, летчиком первого класса и настоящим профессионалом.