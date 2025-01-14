Администрация Салехарда проверит детский сад после застолья воспитателей

Департамент образования администрации Салехарда начал служебную проверку детского сада, чьи сотрудники во время тихого часа устроили вечеринку с алкоголем. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

В ведомстве уточнили, что сотрудники дошкольного учреждения устроили застолье в группе «Солнышко» детского сада «Росинка».

Исполняющий обязанности начальника департамента образования Василий Зеленов подчеркнул, что проведет встречу с педагогическими составом и родителями.

«Спиртное в детском учреждении — очевидно, из ряда вон и снисхождения здесь не будет», — пообещал чиновник.

В департаменте образования подчеркнули что взяли под контроль ситуацию в детском саду и угрозы безопасности воспитанникам нет.

Мать девочки, которая ходила в группу «Солнышко» салехардского детского сада рассказала 360.ru, что родительский комитет уже встречался с сотрудниками дошкольного учреждения, которые своей вины не признали.

Она пояснила, что единственным доказательством застолья с алкоголем стало видео со столом, на котором стояли бутылки. Но никто из участников попойки в кадр не попал.

Собеседница 360.ru добавила, что воспитатели заявили, что никто ничего не пил и никаких противозаконных действий не совершал. Но из-за того, что спящих детей оставили без присмотра, она обратилась в прокуратуру с требованием провести проверку с изъятием записей с камер видеонаблюдения.