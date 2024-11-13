Администрация комплекса в Дорохове своевременно предупредила отдыхающих о пожаре

В Дорохове продолжают тушить пожар в оздоровительном комплексе. Огонь удалось локализовать на 600 квадратных метрах. Подробности происшествия рассказала 360.ru одна из отдыхающих по имени Юлия.

По ее словам, пожар вспыхнул около восьми часов утра, предположительно, со стороны финской сауны. Администрация вовремя предупредила отдыхающих о происходящем.

«Нам позвонили, сказали: ходите пока только в крытый бассейн, этот не работает. <…> Рядышком второй бассейн, его закрыли, пока не пускают, но, я думаю, его завтра уже откроют. Просто сейчас пока пожар — естественно, нет», — сообщила она.

На месте возгорания работают более 30 спасателей и восемь единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. Причина пожара пока неизвестна.

Ранее в Челябинской области произошел пожар в санатории. Еще до приезда спасателей из здания эвакуировались более 80 человек, никто не пострадал. Причиной возгорания стало короткое замыкание.