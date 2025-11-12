Административное здание загорелось в Новосибирске

Пожар разгорелся в трехэтажном административном здании на улице Тургенева в Новосибирске. Об этом 360.ru сообщил местный житель Андрей.

По информации МЧС по региону , в здании загорелись помещения по производству мебели на третьем этаже, огонь перешел на кровлю.

«Горело с 5-8 утра. Сейчас крыша тлеет. Сейчас все еще стоят пожарные машины», — отметил он.

Пожарные в течение более трех часов локализовали пожар на площади 1000 квадратных метров. На месте ЧП работают 69 специалистов и 22 единицы техники. По информации МЧС, спасатели ликвидировали открытое горение.

Ранее крупный пожар разгорелся на стройке на Осташковской улице в Москве. ЧП попало на камеры. На кадрах видно, что к горящему объекту подъехали несколько машин скорой помощи, реанимация и спасатели. Очевидец рассказал, что причиной пожара стал мусоровоз.

В МЧС версию с горящей строительной техникой не подтвердили. По данным ведомства, на объекте вспыхнули стройматериалы.