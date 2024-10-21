Источник 360.ru: здание на площади в 800 квадратных метров загорелось в Химках

Производственное здание загорелось в Химках. По данным источника 360.ru, огонь охватил 800 квадратных метров.

Информация о ЧП поступила на пульт экстренных служб 21 октября около 02:14 по московскому времени. Пожар произошел на Заречной улице в Рузино. Там агорелось двухэтажное производственное здание. Предварительно, людей там не было.

На место прибыли четыре пожарных расчета. Для тушения возгорания проложили две магистральные линии и подали лафетный ствол.

Площадь пожара составила 800 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало. Что послужило причиной возгорания, неизвестно.

Накануне в Раменском в бане начался пожар. Погиб 28-летний мужчина, который праздновал там свой день рождения.