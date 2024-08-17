Дежурная по переезду Западная площадка в Новосибирске спасла жизнь женщине, которая стояла рядом с железнодорожными путями и не обращала внимания на предупреждения. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Женщина не заметила ни предупреждающие сигналы, ни приближающийся поезд, ни крики дежурной. Железнодорожница в последний момент успела подбежать и оттолкнуть ее от поезда, который промчался через несколько секунд.

«Женщина спасена. А у меня — седые волосы», — рассказала дежурная.

Пресс-служба прикрепила к сообщению видеозапись и призвала россиян быть внимательными около железнодорожных путей, а также соблюдать правила безопасности.

Ранее в Оренбургской области с рельсов сошли пять вагонов грузового поезда. ЧП произошло на станции Меновой двор. По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК, из-за схода составов никто не пострадал. Вагоны были пустыми, на движение поездов ЧП не повлияло.