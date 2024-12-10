А гроб и ныне там. В Челябинске больше года не могут разобраться со страшной находкой

В хуторе Миасский в Челябинске несколько месяцев вблизи домов лежат выброшенные цинковые гробы. Полиция и администрация не могут разобраться с ними уже много месяцев. Об этом жители хутора рассказали сайту 74.ru .

По их словам, первый гроб появился на пустыре, где жители близлежащих домов выгуливают собак, в ноябре 2023 года. Тогда жители вызвали полицию, но органы правопорядка не смогли помочь, сославшись на то, что это не входит в их компетенцию. В марте одна из хуторянок Надежда подала обращение в администрацию города через приложение «Решаем вместе», работающее через «Госуслуги». Но дальше осмотра места дело не двинулось.

Два месяца назад на том же месте появился еще один гроб. На этот раз в середине ноября Надежда обратились непосредственно к губернатору Александру Текслеру через социальную сеть «ВКонтакте». Губернатор ответил, что «дал сигнал коллегам». Но гробы пока не убрали до сих пор.

Ранее житель Ханты-Мансийского автономного округа отправился в лес за грибами и нашел два цинковых гроба. На них был адрес местного военкомата.