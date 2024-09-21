Житель ХМАО отправился в лес за грибами и  нашел два цинковых гроба

Житель города Советский отправился в лес собирать грибы и нашел там два цинковых гроба. Об этом сообщило агентство Ura.ru .

«Иду по лесу и вижу гробы. Причем, даже не прикопанные. На них есть штрихкоды и адрес местного военного комиссариата», — рассказал он.

По словам мужчины, в гробах ничего не было. Откуда они появились в лесу — непонятно.

В военном комиссариате Советского района не стали комментировать ситуацию, но пообещали, что доложат о ней комиссару. Также журналисты отправили запрос в местную полицию, но ответа пока не получили.

Ранее на побережье Черного моря в Сочи нашли морскую мину. По данным журналистов, находка может быть одной из дрейфующих украинских мин.