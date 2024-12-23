Двадцать лет тюрьмы или смертная казнь. Полиция арестовала россиянина на Бали

Россиянина задержали сотрудники управления по борьбе с наркотиками провинции Бали (BNNP Bali). Мужчина жил на острове около года. Арестовали его в Джимбаране — он пытался продать более 223 граммов гашиша.

Местные власти полагают, что 33-летний гражданин России закупил большое количество запрещенных веществ в расчете распространить их в период предстоящих новогодних праздников.

Мужчину задержали с поличным. При обыске в его квартире нашли еще одну партию запрещенных веществ семи разных видов. Предположительно, подозреваемый прятал наркотики по всему острову, а затем отправлял покупателям координаты через Telegram.

Задержанный рассказал, что получил наркотики из Таиланда. Он утверждает, что не знает личностей своих «работодателей», хотя в схеме участвует уже более года.

«Мы продолжаем расследование, чтобы раскрыть более крупную российско-балийскую сеть наркоторговцев и задержать основных лиц, стоящих за этой операцией», — заявил глава BNNP.

В соответствии с индонезийским законодательством, россиянину может грозить смертная казнь или до 20 лет лишения свободы.

Ранее жителя Орла задержали за заказанные из Таиланда наркотики.