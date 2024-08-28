«Все будут знать». Зачем российским паралимпийцам ехать на Игры в Париж

В Париже 28 августа стартуют Паралимпийские игры. Однако российские атлеты не будут участвовать в церемонии открытия. Первый вице-президент Паралимпийского комитета РФ Андрей Строкин в комментарий 360.ru отметил, что такое решение было заранее оговорено регламентирующим документом международного Паралимпийского комитета.

По его словам, российским спортсменам надо обязательно ездить и выступать на международных соревнованиях, несмотря на сложившую в мире ситуацию.

«Потому что в какой бы форме спортсмен не находился, когда он будет стоять на пьедестале почета, и ему будут вручать награды, то все будут знать, что он из России», — пояснил Строкин.

Также вице-президент пожелал российским атлетам победы и удачи в Паралимпийских играх. Главное, чтобы спортсмены реализовали все цели, к которым готовились, добавил он.

В сентября 2023 года Генассамблея IPC решила приостановить членство Паралимпийского комитета России в своей организации. При этом спортсменов допустили к выступлениям на соревнованиях в Париже в нейтральном статусе.