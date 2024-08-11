Тренер узбекских боксеров пережил остановку сердца на Олимпиаде

Тренер олимпийской сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев пережил временную остановку сердца в ходе Игр в Париже. Об этом сообщило издание Sky Sports .

По информации источника, ЧП произошло во время празднования золотой медали подопечного специалиста Хасанбоя Дусматова 8 августа. Тренеру стало плохо в зоне разминки, ему на помощь успели прийти физиотерапевт Робби Лиллис и врач Хардж Сингх из сборной Великобритании.

Лиллис применил дефибриллятор, а Сингх проводил сердечно-легочную реанимацию. После этого 41-летнего Киличева передали подоспевшей бригаде скорой помощи, которая отвезла его в больницу. В настоящее время состояние пациента оценивается как стабильное.

Олимпийские игры проходят во французской столице с 26 июля. Соревнования закончатся 11 августа. Российские спортсмены принимают участие на турнире в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.