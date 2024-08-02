Словацкая спортсменка потеряла сознание после заплыва на Олимпиаде

Индивидуальный женский заплыв на 200 метров во время Олимпийских игр в Париже закончился обмороком для спортсменки из Словакии Тамары Потоцкой. Ей стало плохо при выходе из бассейна. По данным сайта TF1 , спортсменку в кислородной маске на носилках доставили в одну из больниц Парижа.

Организаторы соревнований заявили, что Потоцкая находится в сознании, но пока останется под наблюдением врачей.

Представитель делегации Словакии объяснил, что у спортсменки начался приступ астмы, от которых она страдает всю жизнь.

«В отделении неотложной помощи ей поставили аппарат искусственной вентиляции легких, и она смогла общаться. В ближайшее время она останется в больнице», — заявил собеседник журналистов.

В заплыве Потоцкая пришла к финишу седьмой с результатом две минуты 14 секунд. Такой результат не позволит ей пройти дальше, поэтому из соревнований спортсменка выбыла.

После заплыва в Сене на Олимпийских играх в Париже на тошноту и обильную рвоту пожаловались триатлонисты Тайлер Миславчук из Канады и выступающая за Казахстан россиянка Екатерина Шабалина. Оба они подчеркнули, что наглотались воды.

Международный союз триатлона указывал организаторам, что река недостаточно чистая для проведения заплывов. Организация представила результаты исследований проб, взятых по предстоящему маршруту. Но после переноса заплыва его все же провели.