Мужская сборная США по баскетболу победила Францию в финале Олимпиады

Сборная США по баскетболу в пятый раз стала победителем олимпийского турнира

Мужская сборная США по баскетболу стала победителем Олимпийских игр в Париже. В финале турнира американская команда переиграла сборную Франции со счетом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).

В составе победителей самым результативным игроком стал звездный защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 24 очка. У Франции на свой счет 26 очков записал центровой Виктор Вембаньяма.

Сборная США завоевала золотые медали олимпийского турнира в пятый раз подряд, это ее 17-я победа на Играх в истории. На втором месте по этому показателю находится сборная СССР, в активе которой две победы. Бронзовую награду Олимпиады-2024 выиграла сборная Сербии.

Олимпийские игры завершатся 11 августа. Российские спортсмены участвовали в них без национальной символики в качестве индивидуальных атлетов в нейтральном статусе.