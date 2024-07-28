Мракобесие. Володин пристыдил Францию из-за скандального открытия Олимпиады

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже, продемонстрировавшая деградацию общества, войдет в историю под названием «позор Франции». Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

Он прокомментировал скандальные видеозаписи с Олимпиады и отметил, что церемония открытия оскорбила чувства христиан всего мира. По его словам, ключевыми участниками мероприятия стали моральные уроды, а организаторы «умудрились перепутать страны-участницы» и подняли перевернутый олимпийский флаг.

Спикер Госдумы напомнил, что стереть весь этот ужас из памяти людей не получится, хотя видеозаписи уже удалили из официального аккаунта МОК.

«Россия приняла правильное решение не проводить телевизионную трансляцию этого мракобесия», — добавил он.

Ранее открытие Олимпийских Игр прокомментировал венгерский премьер Виктор Орбан. Выступления и конфузы наглядно показали миру, что у Запада нет общей моральной основы, объяснил он.