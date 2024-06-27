МОК назвал россиян, которых не допустят к участию в ОИ в Париже

МОК отказал в участии в ОИ в Париже российским гребцам, стрелкам и пятиборцам

Российские гребцы, стрелки и пятиборцы не смогут участвовать в летней Олимпиаде в Париже. Такое решение принял Международный олимпийский комитет ( МОК ).

Всего в список допущенных к Играм россиян включены 23 спортсмена, которые будут выступать в нейтральном статусе.

Ранее глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили выразил недоумение по поводу подхода МОК к формированию списка россиян, получивших допуск на Олимпийские игры 2024 года.

Полный список имен российских олимпийцев, среди которых есть теннисисты, велосипедисты и мастера по прыжкам на батуте, опубликовали на официальном сайте МОК.