Каламбур главы МОК о триатлонистах назвали неуместным

Депутат Журова раскритиковала главу МОК Баха за каламбур о «сена-сации»

Li Ming
Фото: Li Ming/Global Look Press

Шутливый каламбур главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, назвавшего заплыв триатлонистов «сена-сационным», плохо скажется на имидже проходящих в Париже соревнований. Таким мнением с ОТР поделилась олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

Она напомнила, что сами соревнования из-за качества воды в Сене переносились, а принявшие участие в заплыве спортсмены жаловались на самочувствие.

«Это действительно сенсация, потому что все и будут об этом писать. И запомнится Париж всеми этими мемами», — заявила Журова.

Депутат пояснила, что ситуацию с грязной рекой можно было решить заранее, причем комитет обладает всеми необходимыми полномочиями.

«Есть специальные комиссии МОК, которые принимают все объекты», — отметила Журова, добавив, что в этом случае международная организация могла сказать властям Парижа, что они не справились, но этого не произошло.

На состояние воды в Сене пожаловались сразу несколько триатлонистов, которые принимали участие в заплыве. Бельгийская спортсменка Жольен Вермейлен заявила, что после погружения в воду теперь опасается за свое здоровье.

Подобные страхи вполне оправданны, потому что Тайлер Миславчук из Канады и выступающая за Казахстан россиянка Екатерина Шабалина после заплыва в Сене пожаловались на тошноту и рвоту.

Льготную IT-ипотеку изменили и продлили. Как взять жилищный кредит по новым правилам

Фермеры воплощают мечты. «Сырный фестиваль» в Истре вдохновил на открытие новых хозяйств

США придумали себе свою Венесуэлу. Холят и лелеют, но горшочек все равно не варит

Дорогая месть сенатора Савельева. Потерял деньги, свободу и неприкосновенность

Чемпионат по гольфу с призовым фондом 2,5 млн рублей прошел в Подмосковье

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте