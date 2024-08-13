Девушку-волонтера, пропавшую на закрытии Олимпиады, нашли мертвой в Париже

Девушку-волонтера, работавшую на Олимпиаде в Париже и пропавшую после церемонии закрытия, нашли мертвой с гематомой на голове и ранением в области шеи. Об этом сообщило издание Le Parisien .

Об исчезновении заявила в полицию мать 21-летней девушки. По подозрению в убийстве задержали ее молодого человека, с которым она была знакома два года. Как сообщается, мужчина был без сознания и пьян. Его отследили по сообщению, которое он отправил незадолго до этого. Подозреваемый писал близким, что совершил некую «глупость».

Расследование продолжается.

В начале августа организаторы церемонии открытия Игр обратились в прокуратуру. Они пожаловались, что им угрожают убийством, прикладывая к письмам отрывки из Корана.