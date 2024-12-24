Звонки через мессенджеры захотели запретить в России из-за мошенников

Минцифры и Роскомнадзор захотели ограничить звонки через мессенджеры из-за аферистов. Об этом сообщил «Коммерсант».
Мошенники совершают через мессенджеры 40% звонков, причем 70% из них поступают из-за границы. На фоне активизации злоумышленников власти обсуждают введение ограничений на голосовые вызовы.
РКН и Минцифры предложили два варианта. Первый предполагает блокировку голосового трафика из-за рубежа, второй — полный запрет на звонки.
Мошенники воспользовались ограничением доступа к мессенджеру Viber в России. Аферисты стали предлагать пользователям фейковые услуги по установке якобы безопасной версии приложения. С помощью новой схемы мошенники могут завладеть паролями, необходимыми для входа в банковские приложения.
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