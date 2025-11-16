Звезду «Ворониных» обманули при покупке квартиры в Москве

Актриса Екатерина Волкова пожаловалась на недавно купленную квартиру в Москве

Актриса Екатерина Волкова пожаловалась на серьезные проблемы в квартире, которую недавно приобрела у застройщика. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

По словам артистки, ей пришлось полностью менять электропроводку. Специалисты обнаружили, что в стене был наращен питающий кабель без необходимых соединений. Волкова отметила, что такие нарушения могут привести к короткому замыканию и создать риск пожара.

Актриса призвала внимательнее относиться к покупке квартир в формате white box и подчеркнула, что замечания при приемке жилья часто не дают результата.

Ранее в России предложили проверять дееспособность продавцов квартир старше 60 лет. За последние годы значительно увеличилось число владельцев, оспаривающих сделки по купле-продаже недвижимости.