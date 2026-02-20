В преддверии праздников мошенники активизируются и придумывают новые схемы обмана. Они используют различные тактики, чтобы завладеть личными данными и деньгами россиян. Об этом напомнил сайт телеканала «Звезда» .

Популярная схема — сообщения о якобы заказанной доставке цветов. Перед тем как доставить букет, потенциальную жертву просят назвать код из СМС. В результате человек теряет бдительность, а мошенник получает доступ к банковскому приложению или личному кабинету на «Госуслугах».

Кроме того, мошенники рассылают вредоносные поздравительные открытки, после чего получают доступ к управлению телефоном жертвы. А еще они знакомятся в интернете, обещают культурную программу — театр, кино, романтика, но просят оплатить билет по ссылке.