Звезда сериалов Петренко увеличил долги по алиментам

Долг Игоря Петренко по алиментам увеличился почти на 210 тысяч перед Новым годом

Долг известного актера Игоря Петренко по алиментам вырос почти на 210 тысяч рублей и достиг 1,5 миллиона. Об этом сообщила «Газета. Ru» со ссылкой на судебные документы.

В сентябре за актером числился долг в размере 1,3 миллиона рублей. За три месяца Петренко его не погасил, сумма в итоге увеличилась на 209 506 рублей. Сейчас Петренко должен по алиментам 1 539 956 рублей.

Также с артиста хотят взыскать средства за исполнительные сборы и неуплату парковки. Сумма долга по трем производствам — 32 986 рублей.

В июне Петренко погасил долг по алиментам, ему осталось перевести всего 15 тысяч рублей, однако через месяц сумма опять превысила миллион рублей.

Петренко был женат трижды. Во втором браке с популярной актрисой Екатериной Климовой родились два сына.

Ранее стало известно, что в реестр неплательщиков алиментов внесли актера из «Папиных дочек» Михаила Казакова.