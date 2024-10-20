Звезда «Глухаря» в третий раз попалась на уловку мошенников

Baza: снявшийся в «Глухаре» актер Оборотов в третий раз стал жертвой мошенников

Актера Юрия Оборотова как минимум третий раз обманули мошенники, сообщил Telegram-канал Baza . По его информации, 74-летнюю звезду «Глухаря» обманули на 58 тысяч рублей.

Авторы статьи уточнили, что в начале октября актер получил звонок в одном из мессенджеров. Звонивший представился сотрудником ЕМИАС и попросил срочно обновить приложение. У Оборотова такого не оказалось, поэтому пришлось его скачать. Дальше — дело техники. Артиста «развели» на 58 тысяч рублей, после чего он написал заявление в полицию.

Baza напомнила, что в 2022 году Юрия Оборотова уже обманывали.

В Саратове к пенсионерке подошли две женщины и убедили, что ей срочно нужно «исцелиться». Когда 79-летняя женщина опомнилась, она поняла, что лишилась 56,5 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело.