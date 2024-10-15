Пенсионерка из Саратовской области отдала «целительницам» более 50 тысяч рублей

В Саратовской области 79-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Об этом сообщил « СарИнформ » со ссылкой на межмуниципальный отдел МВД «Балашовский».

Согласно данным ведомства, на улице города Балашова к пенсионерке подошли две незнакомки, представившиеся «целительницами». Они убедили доверчивую женщину в том, что ей требуется лечение. За свои услуги аферистки запросили крупную сумму.

Потерпевшая отдала злоумышленницам 56,5 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.