Звенящая пошлость. Архиепископ раскрыл отношение РПЦ к куличам с дубайским шоколадом

Архиепископ Зеленоградский Савва (в миру — Тутунов) раскритиковал появившиеся в продаже пасхальные куличи из дубайского шоколада. Такие изделия в своем Telegram-канале он назвал «пошлостью».

Архиепископ также выразил недовольство маркетинговыми уловками компаний, которые предлагают купить уже освященные куличи, якобы окропленные святой водой на стадии производства.

Савва объяснил, что подобные действия подменяют собой истинный смысл пасхальной традиции и являются неуважением к молитве, поскольку освящение предполагает обязательное совместное участие священника и прихожан.

Архиепископ подчеркнул, что благословение куличей — это, по сути, особая молитва перед первым после Великого поста приемом скоромной пищи. Поэтому коммерческое «освящение» куличей без молитвенного участия верующих он считает недопустимым и оскорбительным для церковных традиций.

Заранее освященные куличи из дубайского шоколада священнослужитель назвал такой же пошлостью, как «кексы воскресные» или куличи «золотые».

Ранее в России предложили ввести ГОСТ на куличи.