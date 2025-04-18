Ажиотаж перед Пасхой. В России предложили ввести ГОСТ на куличи

Общественник Зыков: ГОСТ на кулич нужен в России для защиты культуры и качества

В Росстандарт поступила просьба разработать ГОСТ производства пасхальных куличей. Автор инициативы, общественный деятель Владимир Зыков в беседе с 360.ru объяснил, с чем связана такая просьба.

Свое требование Зыков обосновывает тем, что на сегодняшний день существует проблема, когда россиянин приходит в магазин и видит набор разных хлебобулочных изделий, которые визуально похожи друг на друга. При этом они отличаются только ценой. Некоторые производители честно пишут, что это кекс.

«Поэтому когда ты покупаешь то, что называется кулич под разными брендами и в разных местах, то не понимаешь, что в итоге получишь. Это может быть хлебобулочное изделие, это может быть кекс. Но до конца непонятно, какой в итоге попадется вкус, ведь каждый подразумевает под куличом что-то свое», — отметил он.

Чтобы избежать этого, Зыков призвал разработать национальный стандарт кулича. То есть определить его состав, технологию приготовления и маркировку.

«На мой взгляд в России нужно с привлечением РПЦ стандартизировать понятие того, что называется куличом, какие ингредиенты в него входят. Таким образом, разные хлебобулочные изделия не будут попадать под это название», — отметил общественник.

По словам Зыкова, настало время навести в этом вопросе порядок. Поэтому в Росстандарт направили инициативу выработать национальный ГОСТ того, что будет называться куличом.

Россияне массово закупают куличи накануне Пасхи, поэтому идея выработать ГОСТ является логичной с точки зрения духовной культуры, добавил собеседник 360.ru.

Ранее врио руководителя Синодального отдела по благотворительности РПЦ протоиерей Михаил Потокин рекомендовал отказаться от покупки куличей в упаковке с религиозными символами.