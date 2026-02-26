Зумеры заявили о готовности обменять свободу на квадратные метры

Молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет готовы идти на компромиссы при покупке жилья. Исследование провели аналитики медиахолдинга «Просто.», опрос охватил около семи тысяч подписчиков телеграм-канала.

Почти каждый пятый россиянин готов жить с родителями после 25 лет, причем мужчины чаще женщин считают это нормой. Две трети молодых респондентов отметили, что будут терпеть нелюбимую работу для ускоренной покупки жилья. Мужчины чаще женщин жертвуют психологическим комфортом ради финансовой цели.

«Практически каждый пятый респондент готов жертвовать личным временем ради ускоренной покупки жилья, при этом большинство (59%) согласно подрабатывать лишь при минимальных временных затратах — баланс между амбициями и качеством жизни становится ключевым фактором для молодежи», — выяснили авторы исследования.

Молодые люли отказываются от патерналистских установок: 88% опрошенных не считают родителей обязанными обеспечивать детей жильем, но помощь приветствуется. Лишь 5% требуют от родственников «жилищных гарантий».

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин предложил удешевить недвижимость за счет использования домокомплектов для поддержания высоких темпов строительства жилья в России, а также повысить доходы населения и подготовить участки внутри населенных пунктов.