В правительстве придумали способ удешевить строительство жилья

Хуснуллин: в России нужно строить более дешевое жилье из домокомплектов

Для поддержания высоких темпов строительства жилья в России следует повысить доходы населения, подготовить участки внутри населенных пунктов и удешевить недвижимость за счет использования домокомплектов. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил об этом журналистам после отчета правительства в Госдуме, сообщил ТАСС .

«Нам, конечно, нужно с целью увеличения доступности жилья научиться технологически строить более дешевое жилье — домокомплекты. И при наличии финансирования мы настроены помогать в том числе и производителям домокомплектов, включая деревянное домостроение», — сказал он.

Однако главным фактором Хуснуллин назвал уровень доходов россиян. По его мнению, для поддержания высоких темпов строительства необходима программа для их повышения.

Вице-премьер сообщил также о проблеме нехватки земли. Свободные участки уже использованы, предстоит найти новые как внутри населенных пунктов, так и на совершенно новых территориях. Хуснуллин сообщил, что это заложено в комплексную программу в рамках в госпрограммы «Строительство».

Ранее комитет Госдумы по госстроительству предложил продлить гаражную амнистию. Депутаты настояли на необходимости сохранить упрощенный порядок регистрации еще на пять лет.