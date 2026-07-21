Зумеры вернули моду на древние MP3-плееры

«Известия»: России вернули в обиход MP3-плееры и виниловые проигрыватели

Молодое поколение в России начало скупать фотоаппараты моментальной печати, MP3‑плееры и виниловые проигрыватели. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на опрос платежной системы «Мир».

Глава Центра маркетинговых исследований Анастасия Борисова объяснила, что интерес к редким предметам воспринимают как инвестиции в личную коллекцию, а не расходы.

«Среди любителей редких вещей 44% готовы доплатить за товар до 10% от стоимости, а для 10% респондентов приемлема переплата на 50%», — отметила она.

Интерес к аналоговой технике подогревает процесс поиска редких экземпляров, добавил сотрудник «Авито» Александр Праздников. «Охота за сокровищами» стала увлекательным квестом, а покупки с рук позволяют сэкономить в среднем 30–40%.

Экономист Валерия Минчичова ранее заявила, что зумеры инвестируют ради интереса, но в основном не любят работать.