Экономист Минчичова заявила, что зумеры инвестируют ради интереса, но не любят работать

По ее оценке, для зумеров характерна ранняя цифровизация и обучение через геймифицированные мобильные приложения. Это приводит к тому, что любые появляющиеся у них деньги сразу попадают в инвестиции ради интереса и азарта.

Однако эксперт отмечает нехватку у молодежи свободных средств. В отличие от миллениалов, которые активно работают и диверсифицируют доходы, зумеры не стремятся к переработкам и труду без личной заинтересованности, стараясь экономить время.

Характерной чертой поколения также является «громкое бюджетирование» — открытый отказ от дорогих покупок из-за отсутствия средств.