Зумеры стали самым читающим поколением в России

Самым читающим поколением в России оказались зумеры, каждый второй из них читает не меньше часа в день. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Литрес» и аналитического центра НАФИ.

В опросе, проведенном в феврале нынешнего года, участвовали 1,2 тысячи человек старше 14 лет.

«Больше всего времени книгам уделяют зумеры. Альфа отличает наибольшая склонность терять концентрацию и бросать произведение недочитанным, а миллениалов — повышенный интерес к книгам по психологии», — говорится в материалах исследования.

В числе любимых жанров зумеров оказались приключенческие романы (39%), фантастика (36%) и любовные романы (29%).

Ранее стало известно об интересе молодежи к кросс-жанровости в литературе. Читателям в возрасте 16-24 лет интересны произведения на стыке детектива, фэнтези и романтики.