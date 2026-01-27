Гендир «АСТ-Азбуки» Горская указала на интерес молодежи к кросс-жанровости в литературе

Генеральный директор издательства «АСТ-Азбука» Татьяна Горская поделилась с ИА НСН наблюдениями о современных тенденциях чтения среди молодых людей.

По ее словам, молодежь в возрасте 16-24 лет — самая активная читательская группа, проявляющая лояльность и одновременно высокие требования к качеству книг.

«Здесь на пике — кросс-жанровость. Молодым читателям интересны проекты на стыке детектива, фэнтези и романтики, как, например, дилогия Изабель Ибаньез „О чем молчит река“», — отметила эксперт.

Она также указала на рост интереса к произведениям молодых отечественных авторов, работающих в жанре молодежного романа.