Зумерам напомнили, кто может привлечь к ответственности нарушителей на самокате

Нарушителей правил дорожного движения на самокатах могут останавливать и привлекать к ответственности только сотрудники Госавтоинспекции. Об этом в беседе с 360.ru рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Все происходит как и с обычными автомобилями. Останавливается сотрудник госавтоинспекции и привлекает на нарушение тех или иных правил дорожного движения. Если статья предусматривает лишение прав, то дело, естественно, передается в суд, и уже суд принимает решение о том, какое наказание назначить», — напомнил он.

По словам эксперта, в России действует уже устоявшаяся практика регулирования подобных ситуаций. По решению Верховного суда России лица, управляющие электросамокатом мощностью больше 250 ватт, считаются лицами с правом управления мопедом. Их активно наказывают штрафами и лишают этих прав за нарушения.

Воропаев напомнил, что, кроме сотрудников ГАИ, в некоторых городах, особенно в крупных мегаполисах, некоторые функции контроля — например, соблюдение правил парковки и условий требований благоустройства, — выполняют и муниципалитеты. Также в городах действуют многочисленные системы камер фото и видео фиксации. По мнению автоюриста, их число будет только расти.

«В Москве же уже практика такая есть — привлекают водителей электросамокатов к ответственности с помощью камеры автоматической фото-видеофиксации. Я думаю, в этом направлении все будет развиваться и дальше. Скорее всего будут склоняться к наибольшему количеству камер, которые будут фиксировать нарушения, чем инспектора ГАИ», — сказал Воропаев.

Накануне подросток в Москве стал жертвой мошенника, который представился полицейским и потребовал «штраф» за езду вдвоем на электросамокате. Старшеклассник катался на вместе с подругой в районе ТРЦ «Павелецкая плаза». К ним подошел лжеправоохранитель, который предъявил поддельное удостоверение и убедил подростков перевести ему пять тысяч рублей в качестве штрафа.