Зубами перекусил пуповину: в Петербурге отец чуть не убил новорожденного

Петербуржец перекусил зубами пуповину новорожденного и чуть не убил его

В Санкт-Петербурге молодой отец чуть не убил собственного младенца, перекусив новорожденному пуповину во время домашних родов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника, семья не стала вызывать скорую помощь и малыш едва не погиб от потери крови. В Сети они вычитали, что если ребенку перекусить пуповину, то это поможет ему расти здоровым и сильным.

Молодой папа лично перекусил пуповину, но мальчик начал истекать кровью и едва не умер. Подоспевшие медики остановили кровотечение и спасли младенца.

Мама ребенка затем удивила всех в больнице. Она попросила вернуть ей плаценту для заморозки и употребления в пищу. Таким оригинальным способом женщина хотела побороть вероятную послеродовую депрессию.

Ранее в в Свердловской области молодая мать убила младенца из-за сильного плача.